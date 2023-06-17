В Югре задержали подозреваемых в вымогательстве денег у бойца ЧВК «Вагнер»

В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) задержали трех подозреваемых в вымогательстве денег у бойца ЧВК «Вагнер», участвовавшего в специальной военной операции. Об этом со ссылкой на источник пишет Ura.ru.

По данным издания, у подозреваемых и потерпевшего случился конфликт на бытовой почве, из-за чего у бойца ЧВК «Вагнера» начали требовать 60 тыс. руб. В итоге мужчина обратился в полицию, после чего предполагаемых вымогателей задержали.

В пресс-службе УМВД по ХМАО заявили, что фигуранты о вымогательстве (ст. 163 УК РФ) находятся под подпиской о невыезде.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте