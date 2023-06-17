На мясокомбинате в Кременчуге произошла авария с утечкой аммиака

На Кременчугском мясокомбинате в Полтавской области Украины произошла авария. Она спровоцировала утечку аммиака. Пострадали два сотрудника. Об этом сообщили в городском совете.

«Сегодня, 17 июня, утром произошла авария с утечкой аммиака на предприятии "Кременчугский мясокомбинат"»,— сообщил городской совет в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Аварийная бригада предприятия уже локализовала аварию. По данным городского совета, населению Кременчуга ничего не угрожает, поскольку аммиак не попал за пределы предприятия.

Что происходит на 468-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина