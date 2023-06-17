В Ленинском районе Саратова построят крупный логистический комплекс. Он может быть использован крупнейшими российскими ритейлерами. Соглашение о намерениях по строительству подписали местный губернатор и инвестор — управляющая компания «А класс капитал».

Доллар теряет свои позиции в качестве мировой резервной валюты. А перспективными становятся те, что обеспечены товарными и сырьевыми потоками, как юань и рубль, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Чтобы претендовать на статус новой резервной валюты, у страны должна быть достаточно крупная и устойчивая экономика, а также должны быть обеспечены свободные и безбарьерные операции с капиталом, отмечает Сечин в докладе. По его мнению, перспективными становятся валюты, обеспеченные товарными и сырьевыми потоками, что дает им вес и ликвидность. Это прежде всего юань, рубль как одна из самых ресурсообеспеченных валют. Доллар же становится проблемой и как резервная валюта, и как инструмент международных расчетов, заявил глава «Роснефти».

Освобождать от налога на сверхприбыль российские IТ-компании не планируется. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Ранее правительство одобрило законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний с рядом исключений. Налог не коснется компаний, созданных после 2020 года, а также тех, у кого средняя доналоговая прибыль не превышает 1 млрд руб.