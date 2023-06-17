Мэрию Екатеринбурга покинул экс-директор Шарташского лесопарка

Глава комитета по экологии и природопользованию Артур Зиганшин уволился из мэрии Екатеринбурга. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

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Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Артур Зиганшин во время интервью

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Я принял решение оставить муниципальную службу. Уверен, что полученный за эти годы опыт и знания, помогут мне более эффективно решать вопросы дальнейшего развития Екатеринбурга и Кировского района»,— отметил он. Господин Зиганшин что считает, что сможет продолжать делать город лучше.

Напомним, Артур Зиганшин перешел на работу в мэрию Екатеринбурга в марте 2022 года. Новым директором Шарташского лесопарка в Екатеринбурге назначен Сергей Бондарев.

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