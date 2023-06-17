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Назначен руководитель департамента информполитики администрации губернатора

Директором департамента информационной политики администрации губернатора Пермского края назначен Артем Вороненко, ранее занимавший должность заместителя. Замдиректора департамента назначена Вероника Кушнарева. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник в администрации губернатора.

Фото: страница Артема Вороненко в соцсети

Фото: страница Артема Вороненко в соцсети

После этих кадровых перестановок информационный блок администрации губернатора Прикамья обрел завершенный вид: его куратор, заместитель руководителя администрации губернатора Екатерина Набатова осуществляет стратегическое руководство департаментом информационной политики и КГУ «Информационный центр Пермского края», занимающиеся информационной политикой и работой в соцсетях.

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