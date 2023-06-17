Уход от доллара и создание новых платежных механизмов позволят минимизировать риски кризисных явлений, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин. В докладе на Петербургском международном экономическом форуме он отметил, что те преимущества, которые ранее имела Европа, и которые были основой конкурентоспособности европейской промышленности, теперь начали получать страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сечин также считает, что сейчас происходит уничтожение основ международного контрактного права, в частности, разрушается арбитражная система.

Особая экономическая зона появится на территории агломерации Благовещенск — Хэйхэ. Об этом заявил губернатор Амурской области Василий Орлов. Он призвал бизнесменов инвестировать в местные города и пообещал им преференции.

Крупные правообладатели зарубежных композиций продолжают работать с VK. В частности, в сервисе «VK Музыка» более 50 млн иностранных треков, рассказал ТАСС директор по музыкальным сервисам VK Николай Дуксин. По его словам, действительно, существуют обстоятельства, при которых некоторые иностранные компании и правообладатели ушли с российского рынка. Но очень важно, что именно некоторые, отметил он.