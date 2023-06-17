Лжеброкеры обманули жителя Златоуста на 14 млн рублей

В Златоусте 59-летний инженер потерял 14,4 млн руб., пытаясь заработать на инвестициях. По этому факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

Горожанину позвонил якобы финансовый консультант инвестиционной государственной организации и предложил заработать финансовых вкладах. Для получения дохода местный житель внес 1,5 млн руб. собственных средств, оформил несколько кредитов на 5 млн руб. и занял у друзей почти 8 млн руб. Всего он вложил в несуществующие акции и торги 14,4 млн руб. Когда он решил вывести деньги, лжеброкеры стали убеждать его продолжить «инвестировать». Горожанин заподозрил неладное и обратился в полицию.

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