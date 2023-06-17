США успешно «подсадили» Европу на свой газ и способствуют бегству энергоемких производств из ЕС. Такое заявление на форуме в Санкт-Петербурге сделал глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, российский экспорт газа в Европу до санкций составлял 160 млрд куб. м, а США в 2022 году увеличили поставки только до 70 млрд куб. м. Из-за роста трат на энергоресурсы закрылся ряд энергоемких производств. Снижение потребления привело к падению цены, но потребление так и не восстановилось, отметил Сечин. При этом потребление упало в первую очередь именно в промышленности. «Несмотря на значительное падение цен на газ в Европе в 2023 году, спрос за январь-март в среднем был на 17% ниже среднего уровня за 2017-2022 года»,— сказал глава «Роснефти».

«VK Музыка» восстановила число платных подписок до уровня начала 2022 года. Сегодня оно составляет 5,5 млн. Об этом ТАСС рассказал директор по музыкальным сервисам VK Николай Дуксин. По его словам, доля иностранной музыки в сервисах VK составляет не более 15%, на площадке наблюдается тренд на русскоязычный контент.

Госкомпания «Автодор» заинтересована в привлечении китайских инвесторов в свои проекты. С партнерами из КНР ведется активная работа. Об этом 16 июня заявил председатель правления компании Вячеслав Петушенко. По его словам, ситуация с техникой в 2023 году стала сложнее, чем в 2022-м, поэтому сотрудничество с партнерами из КНР позволяет заместить недостающую технику китайской.