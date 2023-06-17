Бастрыкин поручил доложить о ситуации с неизлечимо больной девушкой из Югры, которую отказываются лечить

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался историей 22-летней девушки из Мегиона (Ханты-Мансийский автономный округ), страдающей неизлечимым заболеванием, и которую не лечат врачи. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.

В СМИ сообщали, что у девушки начало ухудшаться состояние здоровья из-за прогрессирующей болезни, что подтвердили врачи из Москвы и Сургута. Однако месту жительства ей не предоставляют паллиативную терапию. Югорское управление СКР, проводившее проверку по данному факту, отказалось возбуждать уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления СКР Дмитрию Шерману доложить о результатах той проверки и о причинах отказа в возбуждении уголовного дела.

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