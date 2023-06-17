Этим летом «Пермглавснаб» начнет строительство высотки в Краснокамске

«Пермглавснаб» готовится приступить к строительству 16-этажного жилого дома в Краснокамске, где компания приобрела на аукционе участок. Как рассказал «Ъ-Прикамье» во время интервью гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин, территория находится в самом центре Краснокамска, на ул. Карла Маркса. Жилой дом будет одноподъездным, рассчитанным на 175 квартир. Площадь объекта составит порядка 8 тыс. кв. м. Выйти на стройплощадку девелопер намерен уже этим летом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«В Краснокамске давно не возводилось современное жилье, население активно интересуется планами, и мнение жителей важно для нас. После начала строительства этого дома планируем осваивать и соседние площадки», - добавил Владимир Занин.

Напомним, земельный участок в Краснокамске площадью около 4 тыс. кв. м «Пермглавснаб» выиграл на торгах, проведенных администрацией Краснокамского городского округа в ноябре. Намерение заняться освоением земли в Краснокамске гендиректор компании объяснил тем, что эта территория уже является местом приложения сил «Пермглавснаба». Здесь расположен не только «Краснокамский ремонтно-механический завод», совладельцами которого является группа, но и краснокамский завод «Нефтегормаш», приобретенный «Пермглавснабом» недавно.