«Оператор Газпром ИД» консолидировал компанию «ГПМ Дата»

«Газпром-Медиа Холдинг» объявил о передаче 100% доли ООО «ГПМ Дата» в пользу ООО «Оператор Газпром ИД». Таким образом «Оператор Газпром ИД» стал основным партнером всех цифровых продуктов медиахолдинга в области решений, основанных на цифровых данных (data-driven decisions).

ООО «ГПМ Дата» — единый центр управления сегментами больших данных группы компаний «Газпром-Медиа Холдинг».

ООО «Оператор Газпром ИД» является разработчиком ряда электронных сервисов, доступных как публично, так и исключительно внутри контура группы «Газпром». Компания развивает собственную систему идентификации и авторизации «Газпром ID».

«Объединение технологического потенциала компании «ГПМ Дата» с компетенциями и базой данных авторизационного сервиса «Газпром ID» (более 29 миллионов аккаунтов по состоянию на май 2023 года), а также с продуктовой стратегией самого «Оператора Газпром ИД» призвано создать новое качество цифровых сервисов внутри экосистемы ПАО Газпром»,— прокомментировал сделку генеральный директор «Оператор Газпром ИД» Андрей Ветошкин.

«Газпром ID» позволяет интернет-пользователям использовать один набор учетных данных (ID) для авторизации в различных сервисах. Система обеспечивает доступ к цифровым продуктам «Газпрома», в том числе информационным и развлекательным платформам «Газпром-Медиа Холдинга», и сторонним сервисам.

Как уточняется в пресс-релизе, «Газпром-Медиа Холдинг» (в лице ООО «ГПМ Проекты») не продал, а передал долю в размере 100% уставного капитала ООО «ГПМ Дата» в качестве вклада в имущество ООО «Оператор Газпром ИД». «Газпром ИД» принадлежит в равных долях помимо «ГПМ Проекты» также ООО «Элион», ООО «ГПН-СЗ» и ООО «Газпром Межрегионгаз».