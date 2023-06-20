Бедных становится меньше

В Удмуртии по итогам 2022 года доля населения с низким среднедушевым доходом по сравнению с 2021 годом снизилась почти вдвое, до 5%. При этом доля со средним и высоким доходом увеличилась, сообщает Удмуртстат. В правительстве региона отмечают, что в последние два года в регионе наблюдалась положительная динамика показателей, характеризующих уровень жизни населения. Аналогичная тенденция прогнозируется и на период 2023–2026 годов. Эксперты говорят, что «сухая» статистика не является реальным описанием неравенства в доходах населения, а богатство и бедность необходимо определять по доступности медицинских услуг, образования, свободного времени и уровню сбережений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам 2022 года в Удмуртии доля населения со среднедушевыми доходами до 10 тыс. руб. уменьшилась на 4,1 процентного пункта и составила 5%. Это порядка 74,8 тыс. человек. Об этом сообщает Удмуртстат. Примерно на столько же за год сократилась доля населения со среднедушевым доходом 10–19 тыс. руб., составив 24,1%. Количество людей с доходом 19–27 тыс. руб. осталось приблизительно на том же уровне — 22,8%, что составляет около 338,6 тыс. человек. При этом значительно выросло число жителей со среднедушевым доходом 27–45 тыс. руб.— с 25,7% до 30,1%. С доходом 45–60 тыс. руб. доля увеличилась до 10%, а доля населения с доходом свыше 60 тыс. руб. выросла с 6% до 8%.

В 2022 году на долю 10% наиболее обеспеченного населения Удмуртии приходилось 24,5% всех денежных доходов, тогда как на долю 10% наименее обеспеченного населения всего 2,9%. Показатели остаются приблизительно на том же уровне последние три года. В 2021 году эти данные составляли 25,5% и 2,7% соответственно, в 2020 году — 25,3% и 2,8%.

Заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова отмечает, что в 2020–2022 годах в регионе наблюдалась положительная динамика показателей, характеризующих уровень жизни населения. Аналогичная тенденция прогнозируется и на ближайший среднесрочный период 2023–2026 годов.

«Одним из важнейших обобщающих показателей уровня жизни являются денежные доходы населения, которые в рассматриваемом периоде в республике имели исключительно положительные темпы роста как в своем номинальном значении, так и в расчете на душу населения. Так, по итогам 2022 года, по предварительным статистическим данным, размер среднедушевых денежных доходов населения вырос на 15,3%. По данному показателю в 2022 году Удмуртия занимает седьмое место в ПФО»,— прокомментировала Татьяна Чуракова.

Главные составляющие денежных доходов населения — зарплата и соцвыплаты (пенсии, пособия, стипендии), говорит Татьяна Чуракова. При этом в структуре денежных доходов населения зарплата занимает значительную часть — более 60%. В 2022 году среднемесячная начисленная зарплата в республике составила 45,8 тыс. руб., увеличившись на 15,1% к уровню 2021 года. По размеру значения данного показателя Удмуртия в 2022 году заняла шестое место в ПФО. По итогам 2023 года ожидается рост зарплаты не менее 11% к уровню 2022 года. «Социальные выплаты занимают в структуре денежных доходов населения чуть более четверти объема. Стоит отметить увеличение их общей суммы на 7,6% в 2022 году по отношению к 2021 году. Также прирост сбережений во вкладах населения республики в 2022 году увеличился на 70,6% по отношению к 2021 году»,— добавила вице-премьер.

Положительная динамика денежных доходов населения сказывается на численности населения, проживающего за чертой бедности, отмечает Татьяна Чуракова. По предварительным статистическим данным, доля данной категории в общей численности населения в 2022 году в регионе составила 10,2% (151,4 тыс. человек). «Решение задачи по снижению уровня бедности населения в Удмуртии осуществляется в том числе за счет комплекса мер, реализуемых в рамках региональной программы, основными направлениями которой являются: повышение уровня доходов населения, господдержка, реализация социальных контрактов и многое другое»,— поделилась Татьяна Чуракова. Она добавила, что по итогам 2022 года по результатам завершенных социальных контрактов среднедушевой доход повысился у 69% получателей, и у каждой третьей семьи достиг величины прожиточного минимума. На снижение уровня бедности в значительной степени также влияют меры государственной поддержки семьям с детьми, подчеркивает вице-премьер.

На рост среднедушевых доходов населения в Удмуртии влияет два фактора — выполнение социальных гарантий государством и рост средней зарплаты в связи с конкуренцией за кадры, говорит директор удмуртского филиала института экономики Уральского отделения Российской академии наук Анна Овчинникова. Рост оборонзаказа, активное участие предприятий Удмуртии в освоении новых производств привело к увеличению спроса на рабочую силу и увеличению занятости, улучшению средних показателей доходов.

«Однако нельзя использовать сухую статистику для описания неравенства. Во-первых, часть работников бюджетной сферы имеют зарплату незначительно превышающую черту бедности. Во-вторых, констатируя доходы как средние, выше среднего не учитывается отработанное время (многие врачи, педагоги работают на две ставки и более). В-третьих, не будем забывать, что до сих пор часть доходов никак не декларируется. Богатство и бедность необходимо определять по доступности медицинских услуг, образования, свободного времени, уровню сбережений»,— прокомментировала госпожа Овчинникова.

При этом Анна Овчинникова отметила, что сейчас время возможностей, нужно много работать, вкладывать в свое развитие, и это обеспечит дальнейших рост доходов. «Прогнозы в современных реалиях делать сложно, да и ненужно, так как любые изменения всегда для каких-либо отраслей, специальностей являются возможностью роста, а другим сулят дефолт»,— добавила эксперт.

Показатель степени неравенства в доходах между разными группами населения (коэффициент Джини), по данным Удмуртстата, за год снизился с 0,341 до 0,325. В России этот показатель составляет 0,402. Максимальное значение коэффициента — 1,0. «Коэффициент Джини, на мой взгляд, не является объективным показателем дифференциации в обществе, особенно на региональном уровне, так как существует ряд нюансов расчета, которые влияют на его интерпретацию»,— отметила Анна Овчинникова. Несколько иного мнения придерживается кандидат экономических наук, декан факультета цифровой экономики и массовых коммуникаций МТУСИ Сергей Гатауллин: «Можно учитывать этот статистический показатель, который как в целом по стране, так и в Удмуртии примерно находится в допустимых референсных значениях развитых стран и имеет положительную динамику».

Господин Гатауллин обращает внимание, что величина среднедушевых доходов населения является макроэкономическим показателем, не отражающим реальную оценку качества жизни граждан. «В реальности основным фактором роста благосостояния граждан является повышение профессиональных компетенций и, как следствие, увеличение производительности труда и технологичности производств, которые, в свою очередь, выступают драйверами роста национальной экономики. Именно таким образом, когда знания дают конкурентные преимущества, формируется рынок труда с высокой системой мотивации и соответствующие страты населения со средними и высокими доходами. На уровне государственной политики можно отметить прогрессивную шкалу налогообложения, применяемую практически всеми странами—лидерами по уровню жизни граждан, как эффективный инструмент перераспределения доходов внутри общества»,— прокомментировал господин Гатауллин.

Татьяна Колегова

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