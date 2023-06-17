В Ярославской области хотят производить аппараты ИВЛ

В Ярославской области может появиться завод по производству медицинского оборудования. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аппарат ИВЛ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Аппарат ИВЛ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Соглашение о будущем производстве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Как отмечает пресс-служба правительства, завод будет выпускать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), реанимационное оборудование, специальные медицинские мониторы. На планируемом в Ярославской области предприятии будет не менее 130 рабочих мест.

Инвестиции в проект могут составить 2,5 млрд руб., срок реализации — до конца 2025 года. В качестве инвестора проекта в ярославском правительстве называют АО «Платформа». По данным картотеки Ъ компания зарегистрирована в Москве в декабре 2020 года, имеет статус микропредприятия и уставной капитал в 3 млн руб.

Согласно сведениям картотеки, выручка АО «Платформа» в 2022 году была нулевой, а чистая прибыть составила 66,5 млн руб. Среди видов деятельности акционерного общества консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельность холдинговых компаний, деятельность по финансовой аренде и лизингу, брокерская деятельность, управление финансовыми рынками и др. По данным ЕГРЮЛ с июля 2022 года АО «Платформа» является одним из трех учредителей ООО «Медпромторг», которое занимается оптовой торговлей изделиями, применяемыми в медицинских целях.

Андрей Иванов