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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с автобусом в Княгининском округе

Автомобиль ВАЗ-2115 врезался в автобус ночью 17 июня на 39 км трассы Работки — Порецкое Княгининского округа. Водитель ВАЗ погиб на месте до приезда скорой помощи, пострадали двое пассажиров автобуса, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП случилось в 00:34. Автомобиль ВАЗ-2115 ехал из поселка Большое Мурашкино в Княгинино. Предварительно, водитель, не пристегнутый ремнем безопасности, превысил скорость на ремонтном участке дороги, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Кроме того, он мог находиться в состоянии опьянения, рассказали знакомые погибшего сотрудникам ГИБДД.

Елена Ковалева

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