На Английском проспекте ночью сгорели четыре машины

Крупный пожар на парковке произошел в ночь на 17 июня в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. На Английском проспекте у дома 45 горели четыре автомобиля.

По словам очевидцев, дотла выгорели два авто, еще две машины удалось частично спасти.

Локализовать и ликвидировать пожар спасателям удалось за час. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Как сообщает 78.ru, после тушения огня на улице осталось значительное количество пены. Движение транспорта на месте ЧП временно ограничивали.

В настоящий момент выясняются причины произошедшего.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте