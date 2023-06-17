Министр обороны РФ проверил выполнение гособоронзаказа на «Омсктрансмаше»

За последние несколько месяцев АО «Омсктрансмаш» в несколько раз увеличил объем выпускаемой продукции по всей номенклатуре. Об этом гендиректор омского предприятия, входящего в АО «Концерн «Уралвагонзавод», Василий Ковалев сообщил министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Глава оборонного ведомства 16 июня проверил выполнение государственного оборонного заказа на омском заводе. По данным пресс-службы «Омсктрансмаша», в ходе визита министру показали танки Т-80БВМ, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, а также автоматическую линию по сборке гусеничных лент.

В феврале 2023 года «Омсктрансмаш» с рабочим визитом посетил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Тогда он заявил о необходимости увеличивать производство различных видов вооружения и военной техники, включая современные танки.

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Валерий Лавский