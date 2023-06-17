Прогрессивная офтальмология как призвание

Основательница Группы компаний 3Z, кандидат медицинских наук Инна Владимировна Фридман поздравляет коллег с профессиональным праздником.

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«Я искренне поздравляю всех причастных к медицине с профессиональным праздником — с Днем медицинского работника! Профессия врача всегда была и остается одной из самых благородных, востребованных и уважаемых. Желаю успехов в профессиональной деятельности, личного счастья и семейного благополучия. Спасибо вам за ваш труд!

Я очень рада, что группе компаний 3Z удалось собрать высококвалифицированных, преданных своему делу, по-настоящему ценных сотрудников, профессионалов своего дела. В этом году 3Z отмечает свое 20-летие. Я горжусь тем, что вместе мы смогли вырасти из регионального медицинского центра в крупнейшую федеральную сеть офтальмологических клиник. Компания продолжает развиваться, но неизменным принципом для нас остается отношение к пациенту. В этот праздничный день хотелось бы поблагодарить вас за профессиональный подход, беззаветное служение нашим пациентам, за доброту и внимание, которое вы им дарите. «Его величество пациент» — главная ценность компании 3Z. А главный показатель нашей работы, каждого сотрудника от младшего медицинского персонала до главного врача клиники — это пациенты, которые благодаря 3Z получили возможность взглянуть на мир по-новому».

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