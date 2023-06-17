Магомед-Шапи Сулейманов заявил, что вряд ли останется в «Краснодаре»

Атакующий полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов вряд ли останется в ФК «Краснодар» в следующем сезоне. Об этом он заявил в интервью «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар» Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

«Осталось два года контракта. Созванивался с генеральным директором, обсудили ситуацию. Ничего конкретного сказать не могу, но думаю, что вряд ли останусь в краснодарском клубе»,— сказал он.

В начале июня издание «РБ Спорт» сообщило, что интерес к Сулейманову проявляет ФК «Рубин» из Казани, однако футболист сказал, что не получал пока никакого предложения от клуба. «Идут разные процессы, еще не знаю, где буду играть в следующем сезоне»,— добавил он.

Магомед-Шапи Сулейманов — воспитанник академии ФК «Краснодар». В августе 2022 года перешел на правах аренды в «Хапоэль» из Беэр-Шевы (Израиль). В составе израильской команды Шапи провел 35 матчей во всех официальных турнирах, в которых забил пять мячей и отдал шесть результативных передач. Срок действия арендного соглашения истекает 30 июня 2023 года. Ранее «Хапоэль» готов был заплатить за трансфер Сулейманова 1 млн евро.

Александр Орлов

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