КПРФ в Новосибирской области выдвинула депутата заксобрания кандидатом в губернаторы

Депутат законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев выдвинут кандидатом в губернаторы от КПРФ. Соответствующее решение приняла конференция регионального отделения (РО) партии, состоявшаяся 17 июня.

По словам первого секретаря обкома РО КПРФ, мэра Новосибирска Анатолия Локотя, господин Яковлев имеет большой опыт политической работы и обладает «личным обаянием».

В ходе конференции ее участники также обсудили программу, с которой кандидат от КПРФ пойдет на выборы. «На сегодняшний день прямые выборы глав муниципалитетов отменены. Последней каплей стала отмена выборов мэра Новосибирска и Кольцово. Наша партия занимает принципиальную позицию по данному вопросу. Мы выступаем и будем бороться за возвращение прямых выборов»,– рассказал об одном из положений предвыборной программы Роман Яковлев.

Кандидатов в сенаторы в РО КПРФ пока не называют. Кадровая комиссия и бюро обкома, по словам господина Яковлева, в ближайшее время примут решение по этому вопросу.

Выборы губернатора Новосибирской области пройдут в течение трех дней – с 8 по 10 сентября 2023 года.

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Валерий Лавский