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Коммерсантъ FM
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На западе Франции произошло два землетрясения

Вчера вечером и сегодня утром на западе Франции произошло два подземных толчка. Первый магнитудой от 5,3 до 5,8 был зарегистрирован вчера 18:38 по европейскому времени (19:38 мск) близ города Крам-Шабан (департамент Приморская Шаранта) между Ла-Рошелью и Ньором. Второй, силой около 5 баллов, произошел сегодня 17 июня в 4:27 (5:27 иск) в том же районе.

Погибших нет, полиция сообщает об одном легко раненном. Пострадали многие здания, отмечены трещины и мелкие разрушения, более тысячи домов были лишены электричества.

Землетрясение ощущалось в значительной части западной Франции: в городах Ренн, Пуатье, Бордо, Туре, Нанте, Ле-Мане, Ла-Рошели.

Как рассказал AFP Жером Вернь, сейсмолог из Института Земли и окружающей среды в Страсбурге (Institut Terre et Environnement de Strasbourg), такие явления отмечаются «в среднем один раз в 10 лет». На материковой части страны последнее землетрясение силой более 5 баллов произошло в 2019 году в департаменте Ардеш.

Алексей Тарханов, Париж

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