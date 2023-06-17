В Черняевском лесу снесут старые ворота непостроенного зоопарка

Глава администрации Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин подписал распоряжение о сносе самовольной постройки, расположенной в Черняевском лесу. Строение находится западнее пункта проката спортинвентаря «Шторм» на шоссе Космонавтов, 152. Согласно распоряжению, объект необходимо снести до 1 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ворота для зоопарка в Черняевском лесу, фото - ИА «Текст» Фото: Ворота для зоопарка в Черняевском лесу, фото - ИА «Текст»

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в администрации Индустриального района, строением, подлежащим сносу, признана кирпичная арка в парке «Балатово». «Этот объект был возведен в конце 60-х годов, как вход в зоологический сад, который планировали разместить в границах Черняевского леса. На сегодняшний день объект не используется, со временем конструкция обветшала и может представлять опасность для жителей», - рассказали в администрации. Администрация района установила, что арка на балансе не состоит, и у нее нет правообладателя. Глава района вынес распоряжение о сносе объекта 15 июня.

Напомним, что в 60-ые годы построить новый зоопарк действительно планировалось в Черняевском лесу. Была разработана схема размещения объекта, начато строительство отдельных объектов будущего зоопарка, в частности, возвели часть ворот в зоосад со стороны ул. Братьев Игнатовых. Строение находится в лесу, на территории между остановками общественного транспорта «Больничный городок» и «Одоевского». В 2012 году, когда губернатором Пермского края был Виктор Басаргин, Черняевский лес снова рассматривался в качестве места под новый зоопарк, однако потом власти отказались от этой идеи.