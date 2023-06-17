В Челябинске выявили семь миграционных нарушений

Полиция в ходе рейдов на рынках и в местах торговли в Челябинске выявила семь нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщают в ГУ МВД региона.

В ходе мероприятий проверили более 200 иностранцев на законность нахождения в РФ и наличие разрешений на работу. Составили семь административных протоколов. В том числе четыре — за нарушение режима пребывания в РФ, два — за отсутствие разрешений на работу. Одного из работодателей привлекли к ответственности за незаконное привлечение иностранцев к труду. Решается вопрос о депортации двух мигрантов.

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