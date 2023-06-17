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Женщину в Удмуртии осудили за присвоение выплат малообеспеченным семьям

Вступил в законную силу приговор Первомайского районного суда Ижевска в отношении работника филиала «Республиканский центр социальных выплат» в Можге. Женщина признана виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Следствием установлено, что подозреваемая присвоила денежные средства в крупном размере, предназначавшиеся для выплат малообеспеченным семьям. Судом обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и четыре месяца условно с испытательным сроком шесть месяцев.

Противоправная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Удмуртии совместно с региональным МВД.

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