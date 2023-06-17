Каждый пятый житель Екатеринбурга считает себя ленивым

Более 20% опрошенных жителей Екатеринбурга назвали себя ленивыми. Еще 73% уральцев заявляют, что у них такого качества нет, следует из исследования Superjob.

Чаще всего в склонности к лени признавались дизайнеры (35%), юристы и системные администраторы (по 31%), медсестры и менеджеры по работе с клиентами (по 24%). Меньше всего считающих себя ленивыми врачи (13%), учителя, экономисты и маркетологи (по 17%).

Мужчины признаются, что ленивы, в полтора раза чаще женщин. Кроме того, желание меньше работать чаще присуще людям старше 45 лет — об этом заявляли 24% респондентов в этой возрастной группе. Среди молодежи до 24 лет ленивым назвался только каждый восьмой (12%).

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