В Тюмени в аэропорту самолет столкнулся со столбом

В аэропорту Рощино самолет, который должен был лететь из Тюмени в Бишкек столкнулся с сервисным столбом. Об этом сообщили в пресс-службе Центральном межрайонном следственном управлении на транспорте СК России. В итоге у Boeing 737-800 была повреждена заканцовка левого полукрыла.

На борту находились 134 человека, в том числе 28 детей. Никто из них не пострадал. Рейс пришлось задержать.

Сейчас силовики проводят доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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