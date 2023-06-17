Карта жителя Удмуртии появится в республике

Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Карта жителя Удмуртской Республики» заключили на Петербургском международном экономическом форуме глава региона Александр Бречалов и первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Планируется, что сервис будет включать в себя возможности банковской, транспортной, социальной и бонусной карты. Например, карту можно будет использовать как проездной в общественном транспорте, предъявлять в поликлинике вместо паспорта, полиса и других документов. Пользователями карты смогут стать все желающие. В рамках проекта будет предусмотрена программа лояльности — за активность будут начисляться бонусы, которые можно тратить на услуги или продукты.

«Реализовать первый этап проекта планируем к концу 2024 года. Сейчас нам предстоит разработать концепцию проекта, сформировать единую цифровую платформу, проработать вопрос предоставления льгот и мер поддержки населения в безналичном виде, а также перечень программ лояльности организаций», — отметил Александр Бречалов.