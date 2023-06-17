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Водитель иномарки погиб при столкновении с деревом в Удмуртии

ДТП произошло вечером 16 июня на 14-м километре автомобильной дороги «Ижевск — Аэропорт» Завьяловского района Удмуртии, сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по республике.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

По предварительным данным, 54-летний водитель «Рено Логан» пошел на обгон в месте, где это запрещено и дорожным знаком, и разметкой. Совершая маневр, он не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево, после чего скончался. Отмечается, что в момент аварии водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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