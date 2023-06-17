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Коммерсантъ FM
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Российские военные использовали захваченный и заминированный тягач против ВСУ

Российские военные инженеры в боях с украинскими войсками использовали заминированный легкобронированный гусеничный тягач, который ранее был захвачен у вооруженных сил Украины. На транспорт была установлена система дистанционного подрыва.

Об использовании заминированного тягача сообщило Минобороны РФ в сводке по работе инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа. В этом же сообщении говорится о том, что две бронированные машины Bradley подорвались на минах.

Отмечается, что военным выдали денежную компенсацию в размере 50 тыс. руб. и представили к госнаградам за уничтожение техники западного производства. Не уточняется, касается ли это заминированного транспорта или только подрыва БТР на минах.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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