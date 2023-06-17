В Усть-Качке незаконно сдали в аренду тринадцать муниципальных объектов

Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении администрации Пермского муниципального округа. Ранее местные власти не выполнили предписание антимонопольного органа вернуть в муниципальную собственность объекты ЖКХ в Усть-Качке, незаконно переданные в аренду. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2017 году администрация Усть-Качкинского сельского поселения передала в пользование ООО «ГАК-Сервис» тринадцать муниципальных объектов водоснабжения и водоотведения без торгов, продлив с организацией ранее действовавший договор аренды до 2022 года. Согласно законодательству, в 2017 году власти Усть-Качки должны были проводить конкурентные процедуры среди желающих использовать муниципальные объекты ЖКХ и заключить с победителем торгов концессионное соглашение. Пермское УФАС усмотрело в этой ситуации признаки нарушения Закона о защите конкуренции и выдало администрации Усть-Качки предупреждение о необходимости вернуть в муниципальную собственность объекты ЖКХ, незаконно переданные в аренду.

Предупреждение было проигнорировано. Более того местные власти заключила с ООО «ГАК-Сервис» продлив незаконное использование муниципальных объектов ЖКХ до августа 2023 года. После этого УФАС возбудило в отношении администрации Пермского муниципального округа (правопреемника администрации Усть-Качкинского сельского поселения) антимонопольное дело о нарушении закона о защите конкуренции.