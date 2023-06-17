Курс доллара. Прогноз на 19–23 июня

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Фундаментальные факторы не располагают к уверенным позициям рубля Рубль стабилизируется по мере понимания избыточности его ослабления за столь короткий срок. Фундаментальные факторы не располагают к уверенным позициям рубля, но поводом для стремительного ослабления они также не являются, пока сальдо счета текущих операций остается положительным. В пользу рубля свидетельствует глобальное ослабление доллара, а также восстановление спроса на риск на фоне экономических и финансовых стимулов, вводимых в Китае. Поддержку национальной валюте сможет также оказать налоговый период июня, объем которого мы оцениваем в 2,4 трлн руб.

Денис Буйволов,

аналитик До конца июня ожидаем возвращения доллара в район 81–82 рубля Прогноз по курсу рубля к доллару на следующую неделю — 81,5–84,5. Локальную поддержку российской валюте может оказать приближение налогового периода, для его прохождения часть экспортеров покупает рубли заранее, пользуясь выгодностью текущего курса. Цены на нефть демонстрируют рост уверенности на фоне спроса на топливо в США, где начался автомобильный сезон, снижения доллара к основным валютам (индекс DXY ушел ниже 102 пунктов) и общего улучшения глобального риск-аппетита. Обращаем внимание и на то, что цены на газ в Европе с начала июня выросли более чем на 70%. До конца июня ожидаем возвращения доллара в район 81–82 рубля.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Долгосрочно мы видим высокую вероятность очередного тестирования курсом отметки в 85 руб./$ До конца недели мы ожидаем торги по паре доллар/рубль в диапазоне 83–85 руб./$. Спрос на иностранную валюту приходит со стороны участников внешнеэкономической деятельности, а также участников рынка, хеджирующих свои позиции. Также ослабление российской валюты может быть связано со снижением нефтяных котировок. Долгосрочно мы видим высокую вероятность очередного тестирования курсом отметки в 85 руб./$. Поддержка рублю на следующей неделе должна будет прийти от экспортеров, которые будут продавать валюту в рамках подготовки к налоговому периоду. Поэтому более вероятно постепенное ослабление рубля, чем его резкое снижение.

Егор Жильников,

главный аналитик Приближение налогового периода дает основания ожидать увеличения предложения экспортеров В пятницу курс доллара двигался в узком диапазоне 83,5–84 руб. при небольшом снижении торговой активности. Участники валютного рынка в последний день недели предпочитают не предпринимать активных действий ввиду дефицита сильных новостных драйверов и стабильности нефтяных котировок. Приближение налогового периода дает основания ожидать увеличения предложения экспортеров в последнюю декаду месяца, что также сдерживает спекулятивный спрос на доллар. Диапазон 83–85 руб. для доллара может сохранить свою актуальность в начале следующей недели.