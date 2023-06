Ural Music Night, театр Якобсона и наивная выставка из «Царицыно»

На концертных площадках Екатеринбурга пройдет фестиваль Ural Music Night, концерт «Перемотки» и симфонического оркестра Cagmo, который исполнит хиты группы Rammstein. В музеях можно увидеть выставку «Люди должны быть разными» из музея-заповедника «Царицыно». В театрах — посетить гастроли петербургского Театра балета имени Леонида Якобсона и спектакль «Пигмалион», а в кино — сходить на премьеру «Тонкой нитью» и встретиться с актрисой фильма Алисой Горшениной. Подробнее о культурных мероприятиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».



Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Владимира Маяковского. Памятник Маяковскому

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ



Концерты

В Центральным парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского 17 июня, в субботу, состоится «Маяковский-фест», приуроченный к 90-летию парка, 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского и 300-летию Екатеринбурга. На главной сцене парка выступит музыкант Петр Налич, а в саундпарке — поэтесса Анна Егоян. Вход на фестиваль свободный.

В летнем дворе Музея андеграунда 17 июня состоится традиционный летний концерт екатеринбургской группы «Перемотка». В ее песнях говорится о любви, юности, выборе. Одной из популярных композиций стала «Как тебя покорить». Стоимость билета на концерт — 1,1 тыс. руб.

На базе отдыха «Иволга» 17 июня пройдет X Международный джазовый фестиваль EverJazz. На семейном джазовом фестивале будет задействовано три сцены и выступят 150 музыкантов, среди которых Пино Санна (Италия) и Трио Александра Титова, Rock&Roll StarДенис Мажуков, Анастасия Лютова и «Лютый Бэнд» (Москва), Dizzy Dutch Duck (Санкт-Петербург)и другие. Кроме того, на фестивале пройдут мастер-классы от танцевальной школы «Maxdance», семейной студии «Я-Ты-Мы», игротека от Мосигры, ярмарка и другие активности для всей семьи. До базы отдыха «Иволга» и обратно будет действовать бесплатный трансфер. Стоимость взрослого билета на фестиваль — 3,2 тыс. руб.

EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ



На площадке джаз-клуба EverJazz 18 июня выступит группа Funk Power. В репертуар музыкантов входят композиции таких авторов, как James Brown, Sly and the Family Stone, Funkadelic, а также Cais Sodr Funk Connection, Here Come The Mummies и других. На концерте зрители услышат обновленную программу, в которую добавлены авторские темы коллектива. Среди участников коллектива — Александр Смирнов и Марина Кряжева (вокал), Юрий Русских (гитара), Сергей Гордеев (гитара) и другие. Стоимость билета — от 500 руб.

Фестиваль Ural Music Night

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ



Фестиваль Ural Music Night (Уральская ночь музыки) пройдет в Екатеринбурге 23 по 24 июня (с 18:00 до 00:00). В нем примут участие более 140 музыкальных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов России, а также из Сербии. На фестивале задействуют около 100 площадок. Одной из них станет Музей андеграунда, где выступят «Передвижной оркестр майора Брауна» и городской проект «Bass-Воскрешение». Возле окружного Дома офицеров будет организована патриотическая площадка, ее хедлайнеры — Вадим Самойлов и Юлия Чичерина. На акватории городского пруда состоится dance-представление. Все площадки Ural Music Night бесплатны для посещения.

Во Дворце культуры железнодорожников 23 июня состоится концерт, на котором оркестр Cinema And Game Music Orchestra (Cagmo) исполнит хиты немецкой группы Rammstein в симфонических аранжировках. Прозвучат такие композиции, как Mein Herz Brennt, Sonne, Mutter, в исполнении струнных, ударных инструментов и фортепиано. Стоимость билета — от 1,3 тыс. руб.

В Музее наивного искусства с 17 июня работает выставка «Люди должны быть разными»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ



Выставки

В Музее наивного искусства с 17 июня работает выставка «Люди должны быть разными», в которой представлено 105 произведений 55 художников из собрания музея-заповедника «Царицыно». Экспозиция состоит из десяти разделов: «Пространство», «Начало и конец», «Родина (потерянный рай)», «Изобилие», «Праздник» и других. На выставке представлены работы таких авторов, как Марии Примаченко, Анастасии Рак, Павла Леонова, Елены Волковой, Владимира Зазнобина, Алексея Пичугина. Кроме того — художников из Белоруссии, Украины, Прибалтики и Кавказа. Выставка продолжит работу до 3 сентября. Стоимость полного билета — 150 руб.

В Ельцин Центре 20 июня открывается выставка «Виктор Цой» в рамках проекта «История одного экспоната». Экспозиция рассказывает о личной и творческой жизни легендарного создателя и лидера группы «Кино» Виктора Цоя. На выставке можно увидеть предметы с символикой группы «Кино» из личного архива Сергея Жарого и из коллекции музея Бориса Ельцина. Выставка будет открыта до 23 июля. Вход на нее свободный.

В Музее андеграунда 21 июня пройдет лекция «Пол Маккартни — экспериментатор» в рамках проекта «Час винила» Алексея Коршуна. На лекции слушатели узнают, почему Пола Маккартни можно считать музыкальным авангардистом. Кроме того, гости полностью прослушают на виниле альбом Пола и Линды Маккартни «Ram» за 1971 год. Стоимость полного билета — 300 руб.

Театр балета имени Леонида Якобсона

Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ



Спектакли

В Екатеринбургский театр оперы и балета (Урал Опера Балет) 20 июня с гастролями приедет Театр балета имени Леонида Якобсона. В первом отделении артисты представят миниатюры из цикла «Классицизм — Романтизм»: «Па-де-катр», «Па-де-де» на музыку Моцарта, «Полёт Тальони», «Качуча», «Лебедь», «Вестрис» и одноактный балет «Блестящий дивертисмент» в хореографии Леонида Якобсона. А во втором — новую постановку Вячеслава Самодурова «Озорные частушки» на музыку Родиона Щедрина. Стоимость билет — от 500 руб.

Дворец культуры железнодорожников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ



Во Дворце культуры железнодорожников 20 июня состоится показ спектакля «Чудо в большом городе». Перед зрителями предстанет мир глазами человека, изучающего «Сакральный смысл русских народных сказок». Так исчезнет граница между вымыслом и действительностью, герои сказок станут реальными людьми, а чудо изменит спокойную жизнь людей. Роли исполнят: Александр Пашков, Евгения Осипова, Александр Мартынов, Роман Шумилов и Вера Буянова. Стоимость билета — от 800 руб.

Во Дворце молодежи 21 июня покажут спектакль «Пигмалион» по одноименной пьесе Бернарда Шоу режиссера Романа Самгина. Сюжет рассказывает о цветочнице Элизе Дуллитл, которая с развитием событий превращается в светскую леди. Это история о том, как меняется человек в новой для себя среде. В спектакле заняты Олеся Железняк, Александр Галибин и другие. Стоимость билета — от 1,4 тыс. руб.

Ельцин Центр

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ



Кино

В Ельцин Центре 18 июня состоится специальный премьерный показ фильма «Копенгагена не существует» на языке оригинала с русскими субтитрами режиссера Мартина Сковбьерга. Кинокартина повествует о неожиданном исчезновении возлюбленной Сандера Иды. Юноша заново проживает историю любви, чтобы стать ближе разгадке этой тайны. Стоимость билета — 350 руб.

В джазовом клубе EverJazz 20 июня покажут советскую комедию «Карьера Спирьки Шпандыря» режиссера Бориса Светлова с Леонидом Утесовым в главной роли. Сюжет рассказывает о жизни афериста и мелкого жулика Спирьки Шпандыря, после отбывания заключения уехавшего из СССР и ставшего «гордостью белой эмиграции» в Амстердаме — бароном Спирькой фон Шпандырем. Дополнит показ фильма музыка в исполнении пианиста Антона Зубарева и кларнетиста Юрия Нечаева. Стоимость билета на кинопоказ — 400 руб.

В Ельцин Центре 22 июня покажут премьеру фильма «Тонкой нитью» режиссера Софьи Горленко. Персонажи фильма, художники и модельеры, пройдут по пути рефлексии и переосмысления уходящей культуры, станут участниками обрядов и засвидетельствуют исчезающий уклад жизни. После просмотра фильма пройдет его обсуждение с одной из актрис Алисой Горшениной. Стоимость билета — 350 руб.

Подготовила Анастасия Таначева