Татарстан остался на втором месте в рейтинге инвестиционного климата

Татарстан занял второе место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. Результаты исследования Агенство стратегических инициатив (АСИ) представило на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

Лидером рейтинга вновь стала Москва. На третьем месте расположились Московская, Нижегородская и Тюменская область.

Глава АСИ Светлана Чупшева отметила, что инвестиционная активность регионов за пятилетний период значительно выросла. Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что среди системных решений, которые позволяют региону удерживать лидирующие позиции в рейтинге, создание инфраструктуры для бизнеса, подготовка кадров и поддержка малого и среднего предпринимательства.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"