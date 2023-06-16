«Парму» покинул игравший в ней с основания защитник

Глеб Шейко, защитник БК «Парма», решил продолжить карьеру в столичном клубе МБА, сообщил сегодня сайт клуба.

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26-летий Глеб Шейко - сын известного игрока «Урал-Грейта» Андрея Шейко, воспитанник пермского баскетбола, выступал за «Парму» с момента основания клуба в 2012 году.

В предыдущем сезоне баскетболист набирал в среднем 5 очков, 1,2 подбора и 1,1 результативные передачи за 16 минут. На его счету - 31 матч.

Клуб МБА в прошлом году был сформирован только из российских игроков и занял пятое место в первом этапе Единой лиги ВТБ («Парма» – 8 место)