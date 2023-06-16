В Краснодаре не будут ремонтировать улицу Автомобильную, на которой «тонут» машины

Улицу Автомобильную в Краснодаре, на которой регулярно «тонут» машины во время дождей, в ближайшее время ремонтировать не планируют. Об этом сообщает МЦУ города.

Часть улицы будет задействована при строительстве трамвайной линии.

«После этого будет запланирован полноценный ремонт дороги»,— говорится в сообщении.

На состояние автодороги пожаловались пользователи соцсетей. На кадрах видео видно, что несколько автомобилей застряли в ямах под лужами, появившимися на проезжей части после обильных дождей. В муниципальном центре управления Краснодара отметили, что воду уже откачали.

Анастасия Донскова

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