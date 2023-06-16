ПСБ запустил льготное кредитование бизнеса в новых регионах России. Соответствующее соглашение банк подписал с Минэкономразвития на площадке Петербургского международного экономического форума. Предприниматели в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях смогут получить кредит по льготным ставкам, не превышающим 10%, на любые цели на сумму до 50 млн руб. и сроком до трех лет. Финансирование выдается под зонтичное поручительство Корпорации МСП в размере до 50% от суммы кредитного договора.

Будущее за отраслевыми решениями по результативной кибербезопасности — такое мнение высказал заместитель гендиректора по развитию бизнеса Positive Technologies Борис Симис в рамках ПМЭФ. По его мнению, создать продукт, ориентированный на результат, можно только в сотрудничестве с клиентами и представителями отрасли. Построить систему, которую не взломать, тяжело и практически нереально. А создать систему, которая не позволит злоумышленнику сделать то, что для бизнеса неприемлемо, возможно, добавил Симис.

Ритейлер «Азбука вкуса» совместно с магазином Discovery Bar&Shop запустила поставки продукции для пассажиров воздушных судов российских авиакомпаний. Готовая еда собственного производства появилась в самолетах перевозчиков «Россия» и Smartavia. Пассажирам будут предлагать сэндвичи.