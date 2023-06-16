Пермский стенд на питерском форуме посетил полпред в ПФО

Краевое правительство сегодня на ПМЭФ подписало соглашение о ПАО «КАМАЗ». Документ в присутствии полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова завизировали губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и генеральный директор компании Сергей Когогин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Соглашение направлено на взаимодействие при реализации проектов и комплексных программ развития городского наземного пассажирского электрического транспорта.

ПАО «КАМАЗ» ранее уже поставляло технику для пермских частных и муниципальных перевозчиков – за последние семь лет в Прикамье автобусный завод «КАМАЗа» - НЕФАЗ поставил 369 автобусов НЕФАЗ.

Сейчас Прикамье стало одним из регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. В результате при федеральном софинансировании в начале июня в Перми объявлена закупка 16 электробусов и четырех ультрабыстрых зарядных станций.

Дмитрий Махонин на стенде также представил Игорю Комарову прошедшие и предстоящие события 300-летнего юбилея Перми. В частности, он сообщил, что выставку патриотического фестиваля «Оружие Победы», развернутую накануне Дня города, за первые дни посетили порядка 7 тыс. жителей и гостей Перми.

Также на стенде Пермского края полпред ознакомился с инновационными разработками предприятий региона. На стенде установлен промышленный 3D-принтер производства ROBOTECH, предназначенный для печати литейных форм в различных областях машиностроения. Компания «ВИПАКС» продемонстрировала на ПМЭФ систему промышленного видеомониторинга.