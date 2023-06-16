Европейский регулятор сообщил о рекордном росте потребления и изъятий наркотиков

Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA) опубликовал ежегодный доклад, в котором сообщается, что «последствия использования наркотиков теперь видны практически везде в нашем обществе». «Практически все вещества, имеющие психоактивные свойства, потенциальном могут быть использованы в качестве наркотика. Это означает, что каждый прямо или косвенно может пострадать от наркотиков и связанных с ними проблем»,— говорится в документе.

В докладе, который содержит полные данные о ситуации с наркотиками и наркоманией в Европе на конец 2021 года и частичные данные на конец 2022-го, отмечается, что самым часто распространенным наркотиком в Европе остается каннабис. В 2021 году в странах ЕС были изъяты 816 т смолки каннабиса и 256 т марихуаны, и это самый высокий показатель за последние десять лет. За этот же период были изъяты 303 т кокаина. В период с 2011 по 2021 год наибольшее увеличение изъятых количеств было для кокаина (416%), марихуаны (260%), метамфетамина (135%), героина (126%), экстази (123%) и смолки каннабиса (77%).

Главными рынками для кокаина остаются Западная и Южная Европа, однако его присутствие растет сейчас и на востоке региона. В числе стран с самым высоким количеством людей, потребляющих опиоиды высокого риска,— Италия, Австрия, Франция, Греция, Испания и Германия. Показатель смертности от передозировки наркотиками в 2021 году составил 18,3 смертей на 1 млн человек в возрасте 15–64 лет. В 2021-м в Европе были ликвидированы 34 нарколаборатории, в то время как в 2020-м — 23.

Алена Миклашевская