Перед растущими и быстроразвивающимися компания остро стоит вопрос ограничений по выручке, заложенных в программы господдержки. Это сужает круг их возможностей в использовании таких финансовых инструментов, заявил старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин в ходе дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме. Он сослался на исследование ПСБ делового настроения бизнеса.

По его данным, последние три квартала отмечается значительный рост компаний, заинтересованных в импортозамещении. Они видят в нем возможности для увеличения объема продаж, выручки и для замещения тех игроков рынка, которые его покинули. Однако если выручка компании превышает 2 млрд руб., то ее возможности в получении мер поддержки малого и среднего бизнеса ограничены, а набор подобных инструментов для таких компаний сильно сокращается, добавил Александр Чернощекин.

«Роснефть» и комитет по туризму Москвы планируют сотрудничать в области развития внутреннего туризма. Стороны подписали меморандум на Петербургском международном экономическом форуме. В числе прочего партнеры займутся развитием автотуризма и продвижением туристического потенциала Москвы на объектах сети АЗС «Роснефть».

Также стороны будут содействовать формированию и развитию туристических маршрутов и автомобильных туров из различных регионов России на туристические и культурные объекты столицы.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group ведет переговоры о создании в Египте производства упаковки и логистического хаба для поставок всех видов своей продукции на египетский и другие зарубежные рынки. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил вице-президент компании Николай Иванов, отметив, что переговоры находятся на предварительной стадии.