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Коммерсантъ FM
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Состоялась премия Fragrance Foundation Awards 2023

50-ая ежегодная премия Fragrance Foundation Awards 2023 в Театре Дэвида Х. Коха в Линкольн-центре в Нью-Йорке собрала рекордное количество посетителей — на ней присутствовало 900 человек из разных стран. Вручались награды как парфюмерам, так и ароматам — из разных ценовых категорий. На церемонии были отдельно отмечены успехи L'Oréal Group. Так, например, со сцены были озвучены цифры: мировые продажи ароматов группы в прошлом году выросли на 25% — и этот успех отразился в составе победителей. Всего группа увезла домой шесть статуэток, в том числе две за Prada Paradoxe, самый продаваемый запуск 2022 года, и награду Consumer's Choice за мужской аромат Ralph Lauren Polo Blue.

Слева направо: председатель исполнительного комитета TFF и президент Fine Fragrance Foundation Worldwide DSM-Firmenich Джерри Виттория, президент TFF Линда Г. Леви, Кейт Бланшетт, главный исполнительный директор L’Oréal Николя Иеронимус

Слева направо: председатель исполнительного комитета TFF и президент Fine Fragrance Foundation Worldwide DSM-Firmenich Джерри Виттория, президент TFF Линда Г. Леви, Кейт Бланшетт, главный исполнительный директор L’Oréal Николя Иеронимус

Фото: Lexie Moreland / WWD / Getty Images

Слева направо: председатель исполнительного комитета TFF и президент Fine Fragrance Foundation Worldwide DSM-Firmenich Джерри Виттория, президент TFF Линда Г. Леви, Кейт Бланшетт, главный исполнительный директор L’Oréal Николя Иеронимус

Фото: Lexie Moreland / WWD / Getty Images

Награды вручала лауреат премии «Оскар» Кейт Бланшетт и, по совместительству, «лицо» косметической линейки Armani Beauty. Ароматами года стали: Gucci The Alchemist's Garden Tears From The Moon Eau de Parfum (парфюмер Альберто Морильяс); Maison Margiela, When Rain Stops; Chanel Gabrielle Chanel; Tom Ford Noir Extreme Parfum; Hermès Terre d'Hermès Eau Givrée Eau de Parfum. За упаковку были отмечены Christian Louboutin Beauty Loubimar и Jean Paul Gaultier Le Beau. В категории инди-ароматы победил оманский бренд Amouage с ароматом Opus XIV Royal Tobacco, а самым инновационным был признан Veronique Gabai Aroma Heart. Мастер-парфюмер Энн Флипо, получила статуэтку за заслуги перед индустрией.

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