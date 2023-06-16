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Коммерсантъ FM
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Москва станет «островом тепла»

Какой будет погода в городе в выходные дни

Каждые два часа в дневное время с 16-го по 21-е июня в Москве будут проводить аэрацию и промывку дорог. Об этом рассказал агентству ТАСС заммэра столицы Петр Бирюков. Это связано с установившейся жарой. По прогнозам синоптиков, она продержится еще несколько дней. Аэрацию коммунальщики будут проводить с 11 утра до 20.00. Техника будет двигаться по дорогам города, направляя струи воды вверх. Таким образом охлаждается не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В свою очередь, метеорологи предупреждают о высоком индексе ультрафиолета. Выходя на солнце, следует учитывать эти риски, подчеркнул ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков:

«В Москве продолжается затяжной период комфортной летней погоды. Влияние мощного антициклона и сухой воздух обеспечивают большой суточный ход температуры. Поэтому несмотря на то, что днем градусники покажут примерно +30 градусов, то есть в полуденные часы будет очень тепло, а на солнце даже жарко, в тени будет комфортно, а в ночные часы прохладно.

Влияние антициклона продолжится и в предстоящие выходные. Характер погоды существенно не изменится, как и температурный фон.

В ночные часы ожидается от +12 до +14 градусов, в центре города — +17...+19, это сказывается "остров тепла". А днем воздух будет прогреваться до +27…+29.

Ветер слабый, небо преимущественно малооблачное, осадков не прогнозируется. Следует обратить внимание на высокий индекс ультрафиолета: солнце высокое, продолжительность дня большая, воздух сухой, облачности нет и водяного пара тоже. То есть нет факторов, которые ослабляли бы ультрафиолет. Поэтому следует носить одежду светлых тонов, головной убор, солнцезащитные очки, меньше бывать на открытом солнце в полуденные часы, больше находиться в тени и в проветриваемых помещениях и пить воду».

Пассажирам электричек в Москве и Подмосковье в ближайшие дни будут бесплатно раздавать питьевую воду. «Центральная пригородная пассажирская компания» предлагает такую услугу, когда температура превышает 28 градусов. Воду можно взять на московских вокзалах, а также на некоторых станциях в области.

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Светлана Белова

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