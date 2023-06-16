«Безопасность обслуживания газовых сетей — один из приоритетов компании»

Как реализуются программы газоснабжения и догазификации в стране? Хватает ли оборудования для реализации этих программ ? И что происходит с импортозамещением в этой сфере? В рамках Петербургского международного экономического форума эти вопросы Илья Сизов обсудил с генеральным директором группы «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы «Газпром межрегионгаз» Фото: Пресс-служба группы «Газпром межрегионгаз»

— Какие основные возможности, которые открывает форум, вы бы отметили?

— Самое главное для нас на форуме — это наши контакты с главами субъектов Российской Федерации, которые являются, в свою очередь, руководителями региональных штабов по газификации и догазификации. За четыре дня форума есть возможность всех увидеть, поговорить со всеми и снять какие-то мелкие преграды, которые стоят на пути развития программы газоснабжения и газификации в 2023 году. Проходят по-настоящему рабочие, деловые встречи, которые заканчиваются договоренностями, которые мы будем реализовывать.

— Какие сейчас стоят задачи в рамках развития газоснабжения? Это долгосрочная программа, один из государственных приоритетов.

— Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2035 года, утвержденная распоряжением правительства, устанавливает четкие ориентиры для газовой отрасли — это стопроцентная технически возможная газификация страны. В 2020 году главы субъектов РФ совместно с руководством «Газпрома» подписали программы развития газоснабжения и газификации на период 2021-2025 годов. В 2021-м и 2022-м мы жили в рамках этих программ, а прошлой осенью была актуализация программ в сторону увеличения. Также добавлено еще пять субъектов Российской Федерации: Татарстан, Челябинск, Свердловск, Кострома и Иркутск. Таким образом, сейчас в 72 субъектах Российской Федерации мы реализуем эту программу, она стала больше, объемнее по инвестициям.

Могу сказать, что самое главное в этой программе, что она осуществлялась при непосредственном участии и с учетом предложений региональных органов исполнительной власти. Только они обладают информацией о текущих потребностях там, где будут появляться новые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, где будет расти газопотребление, и только они знают, куда в приоритете нужно везти природный газ. Сейчас программы обширные — более 4 тыс. новых населенных пунктов будут подключены к природному газу до конца 2025 года. И масштабнейшая амбициозная программа газификации реализуется очень активно во всех субъектах.

— А как сейчас работает программа догазификации, кто может подать заявки на участие в ней?

— В 2022 году мы довели газ до 504 тыс. домовладений в Российской Федерации. На сегодняшний день общий объем договоров, которые исполнены до границ земельных участков заявителей, составляет 580 тыс., из которых большая часть исполнена компаниями группы «Газпром», часть — региональными операторами газификации, такими как «Мособлгаз», «ПетербургГаз», «Мосгаз». С учетом динамики, которую мы наблюдаем, полагаем, что до конца года будет до 1 млн заявок на догазификацию. Мы планируем все их исполнить.

У нас сейчас самая страда, самый рабочий режим, летний и осенний, когда максимально будут исполнены договоры. И мы, видя динамику и данные на портале Координационного центра правительства, который является единственной точкой, куда стекается вся информация о газификации и догазификации, понимаем, что до 1 млн домовладений в этом году получат природный газ на границе своего земельного участка.

— А достаточно ли оборудования для реализации этих двух программ? Насколько удалось его импортозаместить?

— У нас работа по импортозамещению началась не вчера и не сегодня, а лет 10-12 назад. И в свое время, когда мы смотрели на всю цепочку от магистрального трубопровода до горелки, выявили узкие места — это были и электросварные фитинги, и производство в достаточном количестве полиэтиленовых труб, газорегулирующее оборудование. И сегодня могу сказать, что мы абсолютно импортонезависимы. У нас в части реализации программы газификации и догазификации, если хотите, такой технологический суверенитет.

Мало того что необходимое для нашей программы производится в Российской Федерации, очень важно, что есть и внутренняя конкуренция. У нас по несколько заводов, а по некоторым направлениям и десятков заводов конкурируют за этот крупный рынок. И за этот объем внутреннего рынка, конечно, борются наши поставщики товаров и услуг.

— Как обеспечивается безопасность использования газа?

— Безопасность обслуживания газовых сетей и использования газа в быту — один из основных приоритетов нашей компании, мы этому уделяем очень много внимания. Законодатели внесли серьезные изменения в закон Российской Федерации, и с 1 сентября 2023 года обслуживать внутридомовое, внутриквартирное газовое оборудование сможет только газораспределительная организация. Мы очень долго говорили о том, что это очень чувствительный сектор, и обслуживать газовое оборудование должны профессионалы. Нас услышали, и по поручению вице-премьера правительства Александра Валентиновича Новака были разработаны поправки в закон, которые вступают в силу с 1 сентября. То есть за каждым метром газовой трубы в доме, в квартире должен быть надзор специалистов, тех, кто понимает, как нужно обслуживать это оборудование.

Вообще хочу сказать, что вся новая газификация, догазификация производятся современными материалами, на современном оборудовании, с использованием современных приборов. И могу уверенно сказать, что пользоваться газом в быту очень безопасно, экологично, экономично, технологично. И, самое важное, если сравнивать с другими видами топлива, использование газа обернется серьезной экономией для семейного бюджета. А стать участником программы газификации очень просто: нужен паспорт, СНИЛС и копия вашего свидетельства на дом и все.