РЭО разместил облигации на 4,4 млрд рублей для финансирования строительства КПО «Волхонка»

ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) полностью разместил два выпуска облигаций на общую сумму 4,4 млрд рублей, средства в виде льготного займа будут направлены АО «Невскоий экологический оператор» (региональный оператор Санкт-Петербурга по обращению с твердыми коммунальными отходами) для финансирования строительства комплекса по переработке отходов (КПО) «Волхонка».

Как сообщила пресс-служба РЭО, оба выпуска в полном объеме были выкуплены Сбером. РЭО планировал направить 881,2 млн руб. на рефинансирование строительства первой очереди КПО мощностью 200 тыс. тонн в год, которая была введена в эксплуатацию в конце прошлого года, и 3,545 млрд руб. — в строительство второй очереди мощностью 400 тыс. тонн, которую планируется запустить до конца текущего года.

В ППК «РЭО» оценивают необходимый объем инвестиций для создания перерабатывающих мощностей в России в 535 млрд рублей до 2030 года, в настоящее время стоимость проектов с подтвержденным участием РЭО оценивается в 465 млрд руб. В том числе 366 млрд руб. компания намерена получить от выпуска зеленых облигаций. В 2023 году через этот механизм РЭО вложил 15,1 млрд руб. в 7 проектов в Тульской, Московской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге, в ближайшее время профинансирует еще 18 проектов на сумму 66,7 млрд рублей.

Вячеслав Калашников

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте