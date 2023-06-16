Ювелирный дом Ilgiz F. выпустил украшения на каждый день

Линию украшений Signature by Ilgiz F. известный российский мастер Ильгиз Фазулзянов создал для нового поколения любителей ювелирного искусства. Украшения дома Ilgiz F. как правило глубоко символичны и, кроме высочайшего качества работы с цветными камнями и горячей эмалью, ценятся поклонниками за дополнительные смыслы.

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В демократичной линии Signature by Ilgiz F. стиль и дизайн разных эпох соединяются так искусно, что эти украшения вполне могут стать началом новых семейных традиций. В первой коллекции линии представлены в основном серьги и кольца с цветной горячей эмалью, но есть также и интересные подвески, и красочные браслеты.