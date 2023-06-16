Суд обязал ярославские власти отремонтировать сельскую дорогу

Департамент дорожного хозяйства Ярославской области через суд обязали отремонтировать дорогу в Брейтовском районе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

В прокуратуре проверили дорогу «Углич — Брейтово» и установили, что находящаяся в областной собственности трасса не везде отвечает нормативным требованиям. В районе 233 км имеются выбоины и просадки, отдельные участки полностью разрушены, как и обочина. Для отдаленного района дорога крайне важна. По ней ездит школьный автобус, перевозящий учащихся районной средней школы. Учитывая данное обстоятельство, прокуратура подала в суд иск к департаменту с требованием провести ремонт.

«Решением Брейтовского районного суда, не вступившим в законную силу, требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда поставлено прокуратурой области на контроль»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Алла Чижова