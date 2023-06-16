Фальсификат сливочного масла из Краснодарского края нашли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге обнаружили партию фальсифицированного сливочного масла, произведенного в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Производителем контрафакта является «Маслосырзавод Славянский». Экспертиза показала несоответствие продукции установленным требованиям технических регламентов Таможенного союза. В частности, животные жиры были заменены производителем на растительные.

Выявленную информацию специалисты из свердловской области направили в управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Анастасия Донскова

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