Вице-губернатор Поляков заявил о заключенных соглашениях на 153 млрд рублей

На полях XXVI Петербургского международного экономического форума заключено 31 соглашение о реализации промышленных проектов на общую сумму 153,4 млрд рублей. Такие цифры вечером 16 июня в своем Telegram-канале привел вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Среди компаний-подписантов он упомянул АО «Балтийский завод», АО «Силовые машины», АО «Балтийская промышленная компания», ООО «К-95 Эксплуатация», ООО «Метеор-лифт» и другие.

В том числе заключены соглашения с фармацевтическими компаниями на сумму более 22 млрд рублей («Р-Фарм», «Фармасинтез-Норд», «Алкор Био», «Герофарм» и «Вертекс», «Биокад»), отметил господин Поляков.

Ранее «Ъ-СПб» писал о намерении властей Санкт-Петербурга заключить на ПМЭФ-2023 соглашений на общую сумму более 500 млрд рублей.

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