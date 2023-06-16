Прокуратура нашла нарушения при строительстве стадиона в Гаврилов-Яме

Ярославская прокуратура обратилась в арбитражный суд региона с иском о признании 6 договоров о строительстве футбольного стадиона в Гаврилов-Яме недействительными и взыскании с подрядчика 3,3 млн руб. в пользу спортивной школы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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Фото: Администрация Гаврилов-Ямского района Строительные работы на стадионе

Фото: Администрация Гаврилов-Ямского района

По информации ведомства, во избежание конкурентных процедур единый контракт на строительство футбольного стадиона в Гаврилов-Яме был искусственно разделен на шесть отдельных договоров, которые были заключены с ООО «Стройкоммунэнерго».

«Дробление контракта привело к нарушению публичных интересов и прав потенциальных участников закупки. В отсутствие конкурентной закупочной процедуры не были определены наилучшие условия исполнения контракта, установлена его максимальная цена»,— считают в прокуратуре.

При этом в ведомстве отмечают, что сам подрядчик ранее работал более чем по 100 контрактам и не мог не знать, что договоры оформлены не в рамках закона. В прокуратуре считают, что это «свидетельствует о его недобросовестности».

Привлечен к ответственности за заключение договоров и директор спортивной школы. В отношении руководителя составлен протокол об административном правонарушении за несоблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Алла Чижова