В Белгороде откроют три стрелковых тира и отремонтируют площадку ДОСААФ

В Белгороде появится три новых стрелковых объекта. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, на прошлой неделе осмотревший площадки, где появятся тиры.

В начале августа начнет работу стрелковый объект в Белгородском строительном колледже. В лицее №9 тир запустят 15 июля, при этом помощь в подборе тренерского состава окажет Федерация пулевой стрельбы. Начинается проектирование «большого стрелкового тира» в спортивном кластере на улице Белинского.

Также могут быть реконструированы действующие объекты. «Поступило частное предложение — доработать стометровый тир. Сейчас нужно понять, как это соотносится с тренировочным процессом, насколько он нам необходим»,— рассказал глава региона. Кроме того, по его словам, еще несколько стрелковых галерей будет отремонтировано на площадке реготделения ДОСААФ.

С какими проблемами сталкивается стрелковый спорт в Воронеже — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин