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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

ВТБ профинансирует развитие цифровых промышленных коворкингов холдинга «Строительный альянс» в Московской области. Соглашение об этом было подписано на Петербургском форуме. Цифровые промышленные коворкинги Industrial City в формате Light Industrial рассчитаны на промышленные и логистические компании среднего и малого бизнеса. Общая площадь производственных и складских помещений после ввода объектов в эксплуатацию составит более 300 тыс. кв. м. На базе парков смогут работать до 8 тыс. человек. Общий объем инвестиций в проекты составит до 30 млрд руб.

Производитель шоколада Alpen Gold и печенья Oreo на фоне бойкота в скандинавских странах обещает пересмотреть операционную модель в России. Работу на местном рынке американская Mondelez International прекращать не собирается, однако инвестировать в новые проекты и рекламу не будет, передает «РИА Новости».

Toyota получит от японского правительства около $860 млн на развитие и производство новейших аккумуляторов для электромобилей. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo. Ранее более $1 млрд субсидий на эти же цели получил концерн Honda. Власти стремятся к 2050 году достичь полной декарбонизации и поощряют усилия по производству электромобилей, отмечает ТАСС.

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