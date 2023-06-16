С января по мая 2023 года перевозки контейнеров на СКЖД увеличились на 22,7 %

За пять месяцев текущего года на Северо-Кавказской железной дороге было перевезено 83,1 тыс. контейнеров ДФЭ ( двадцатифутовый эквивалент, единица измерения вместимости, соответствующая размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 6,1 м). Это на 22,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба СКЖД.

С января по май было отправлено 21,7 тыс. груженных контейнеров с общей массой грузов 354 тыс. т. Увеличились относительно января-мая 2022 года перевозки химических и минеральных удобрений в 8,6 раз (805 ДФЭ), нефти и нефтепродуктов — в 3,4 раза (1,1 тыс. ДФЭ), сборных грузов — в 2,5 раз (1 тыс. ДФЭ).

Транспортировка продовольственных товаров увеличилась на 58,5% (2,8 тыс. ДФЭ), строительных грузов — на 43,8% (2 тыс. ДФЭ), оборудования — на 25,2% (1,1 тыс. ДФЭ), химикатов и соды — на 18% (5,5 тыс. ДФЭ). Перевозка автомобилей и комплектующих снизилась на 4,6% (3,5 тыс. ДФЭ).

Анастасия Назарова